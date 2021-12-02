101-килограммовый пес похудел на 40 кг и стал «худышкой года»

Так выглядел Троян, когда его вес был 101 килограмм. Фото: RSPCA.

Историю аляскинского маламута, который попал на лечение в Королевское общество защиты животных в Великобритании, когда весил 101 килограмм, рассказывает издание Dorset.Live.

Вес 10-летней собаки по кличке Троян был сопоставим с весом новорожденного слоненка. Как рассказали в обществе защиты животных, собака была грязной, заросшей и невероятно толстой. Но через год специальной диеты и упражнений Троян сбросил почти половину своего веса – 40 килограммов. Теперь его называют «худышкой года».

За год собака сбросила почти половину своего веса и теперь выглядит так. Фото: RSPCA.

Сейчас сотрудники общества защиты животных ищут для похудевшего Трояна новых хозяев. Пса хотят отдать в семью без детей и других животных.

Ранее на kp.ru рассказывалось о судьбе белорусского 20-килограммового кота по кличке Перышко (средний вес обычного кота – 3-4 килограмма). Новые хозяева помогли котику похудеть. К сожалению, Перышко умер из-за обострения других заболеваний.