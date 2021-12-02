В Подмосковье родила первая пациентка, привившаяся от коронавируса во время беременности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве здравоохранения Московской области рассказали, что врачи перинатального центра в Балашихе приняли роды у первой женщины, привившейся от коронавируса во время беременности.

"Роды у женщины произошли, как и было рассчитано врачами, в день предварительной даты на 40 неделе. На свет появилась здоровая девочка весом 3190 граммов, ростом 52 сантиметра, оценка по шкале Апгар - 8/9. Родители назвали ее Николь", - цитирует сообщение ведомства интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Женщина привилась "Спутником" в 30 и 35 недель соответственно, а также вакцинировалась от гриппа на 37-й неделе.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали требование для вакцинации беременных.

"Вакцинация может проводиться только в третьем триместре беременности, когда все органы, системы ребенка заложены", - передают слова заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова "Известия"

Напомним, за минувшие сутки в России подтвердили 33 389 случаев коронавируса, всего в стране выявлено 9 703 107 случаев инфицирования, передает RT.