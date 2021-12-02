Министры стран ОПЕК+ придерживаются базового сценария восстановления добычи нефти в январе 2022 Фото: REUTERS

Во вторник, 2 декабря, началось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором собираются обсудить план по восстановлению добычи нефти в январе текущего года.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, на встрече министры должны обсудить план по восстановлению добычи нефти на январь текущего года.

На сегодняшний день союзники наращивали добычу на 400 тысяч б/c в месяц с августа текущего года. Как ожидалось, темпы сохранятся, по крайней мере, до весны 2022 года. Тем не менее сегодня этим планам может помешать сезонное замедление спроса, а также появление нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Напомним, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва на сегодняшний день не видит необходимости в принятии срочных мер на рынке нефти из-за появления нового штамма «омикрон», указав также на то, что партнеры по ОПЕК+ не обращались к России по вопросу о необходимости принятия срочных мер на рынке.