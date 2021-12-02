Власти Германии запретят посещать магазины гражданам непривитым от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкие Германии собираются ужесточить ограничения в рамках борьбы с коронавирусом, в том числе запретить непривитым гражданам посещать непродовольственные магазины. Такое заявление сделала и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель, которая назвала ситуацию очень серьезной.

Как передает Bild, Меркель заявила, что в Германии начнет действовать правило 2G (от немецкого geimpft oder genesen – «вакцинирован или переболел»). Таким образом, кто непривит или не перенес коронавирусную инфекцию, не смогут попасть в кинотеатры, театры и рестораны, а также в магазины, за исключением продуктовых и аптек.

Кроме того, как сообщает NDR, немецкие власти введут ограничения на контакты для невакцинированных, которым разрешат встречаться только с членами своей семьи. Данная мера не коснется детей до 14 лет мера.

Также Меркель и ее будущий преемник Олаф Шольц поддержали предложение о введение обязательной вакцинации. Теперь данную инициативу должны обсудить в Бундестаге, и в случае одобрения решение вступит в силу с февраля следующего года.

Напомним, ранее власти самой крупной федеральной земли Германии – Баварии – объявили о введении локдауна для невакцинированных от коронавирусной инфекции. Ограничения будут действовать пока до 15 декабря.