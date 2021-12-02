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Общество2 декабря 2021 19:25

Более половины россиян хотели бы узнать, как защищаться от цифровых угроз

Среди участников опроса, к теме защите данных меньше всего интереса проявили неработающие граждане
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Более половины россиян хотели бы узнать, как защищаться от цифровых угроз

Более половины россиян хотели бы узнать, как защищаться от цифровых угроз

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Специалисты аналитического центра НАФИ провели опрос среди 1600 человек и выяснили, что 57% россяин хотели бы узнать, как лучше защищаться от цифровых угроз.

Так, больше других стремятся развить навыки личной цифровой безопасности молодые девушки в возрасте до 24 лет(73%), сообщает RT. Среди участников опроса, к теме защите данных меньше всего интереса проявили неработающие граждане( 47%против 63% среди трудоустроенных).

Руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код безопасности" Павел Коростелев рассказывал "Свободной прессе", стоит ли экономить на информационной безопасности.

"Громкие инциденты с кражей ценной информации и блокировкой зарубежных организаций заставляют отечественные компании задуматься о необходимости внедрения стратегии информационной безопасности", - пояснил он.

Сайт KP.ru рассказывал, что число киберпреступлений в России выросло в 2021 году на треть. Больше всего от рук мошенников страдают жители Москвы.