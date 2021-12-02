Мужская команда России по теннису вышла в полуфинал кубка Дэвиса, обыграв сборную Швеции Фото: REUTERS

В четверг, 2 декабря, в Мадриде российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над Микаэлем Имерем и принес сборной России победу над командой Швеции в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста. Ранее в четверг, 2 декабря, россиянин Андрей Рублев обыграл Элиаса Имера из Швециии со счетом 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).

Таким образом, мужская команда России по теннису вышла в полуфинал кубка Дэвиса, где сыграет с командой Германии в субботу, 4 декабря.

В состав сборной России входят Медведев, Рублев, а также Карен Хачанов, Аслан Карацев, Евгений Донской и Роман Сафиуллин.

Напомним, финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят в период с 25 ноября по 5 декабря в Италии, Испании и Австрии. Это крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Российская сборная дважды забирала этот кубок (2002, 2006).