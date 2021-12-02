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Политика2 декабря 2021 20:46

Глава МИД Украины заявил о разработке плана по "сдерживанию" России на международном уровне

По его словам, этим вопросам занимаются "в разных дипломатических столицах"
Наталья СМИРНОВА
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По словам главы МИД Украины, таким образом России "подается сигнал"

По словам главы МИД Украины, таким образом России "подается сигнал"

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев совместно с другими странами прорабатывает "пакет сдерживания" на случай нападения России. По его словам, эти вопросы обсуждались, в частности, на министерском заседании НАТО накануне.

"Мы продолжили <...>обсуждение того, каким будет комплексный пакет сдерживания России, о котором мы уже неоднократно рассказывали. В какие сроки он будет сформирован", - рассказал Кулеба.

Как заявил глава МИД, на данный момент по "пакету сдерживания" ведется активная работа "в разных дипломатических столицах". По словам Кулебы, он будет включать в себя конкретные мероприятия и санкции, в том числе экономические, пишет РИА Новости.

"Главное в том, что Россия видит. И России очень четко коммуницируют то, что происходит, какие вопросы проговариваются. И все это для них - очень четкий сигнал, что они должны думать дважды, а то и трижды, прежде чем принимать любое решение военного характера", - резюмировал Кулеба.

Как ранее писал сайт kp.ru, Украина получит от Евросоюза 31 миллион евро на развитие и укрепление оборонных возможностей.