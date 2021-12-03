China Military: США пытаются обострить российско-украинские отношения, чтобы сдерживать Москву

По мнению китайских журналистов, у Белого дома есть скрытые мотивы поддерживать Украину Фото: REUTERS

Новостной портал армии Китая China Military опубликовал статью, посвященную внешней политике США. Как предполагает журналист издания, Белый дом, оказывая помощь Украине, преследует свои личные интересы.

В тексте от China Military говорится, что Вашингтон оказывает Киеву "показную помощь", чтобы реализовать свои "скрытые мотивы". Так, по мнению китайских журналистов, украинцев снабжают оружием, чтобы обострить отношения Украины и России. Таким образом, предполагается в статье, США собираются сдерживать своего "стратегического соперника".

Кроме того, China Military предполагает, что военный конфликт внутри Украины выгоден военному бизнесу США, так как он стал для него "новой золотой жилой".

Как ранее писал сайт kp.ru, Вашингтон при определенных обстоятельствах будет готов рассмотреть возможность расширения военной помощи Украине. Такое заявление в четверг, 2 декабря, сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.