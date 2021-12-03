Криштиану Роналду забил 800-й гол в футбольной карьере

Форвард английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду Фото: REUTERS

Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил 800-й гол за свою спортивную карьеру. Юбилейный мяч в ворота он отправил в ходе матча 14-го тура чемпионата Англии по футболу против "Арсенала".

В этом же матче португалец забил и 801-й гол, сообщает КП.Спорт. "Манчестер Юнайтед" в итоге одержал победу со счетом 3:2.

Стоит отметить, что теперь на счету Роналду 801 гол в 1130 играх. Также это 120 мячей в составе "Манчестер Юнайтед". До января 2021 года рекорд по числу голов принадлежал бывшему нападающему сборных Австрии и Чехословакии Йозефу Бицану. Роналду обошел его еще в январе 2021 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, нападающий сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси в седьмой раз в карьере выиграл приз лучшему игроку мира по версии France Football — «Золотой мяч» в 2021 году.