Компания Meta запустила платформу по удалению интимных фото из интернета

Корпорация Meta владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp Фото: REUTERS

Корпорация Meta, владеющая соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp, запустила платформу по борьбе с распространением интимных фото в интернете. По задумке, она поможет пользователям защитить себя от порномести - явления, когда кто-то выкладывает чужие эротические снимки, чтобы сделать больно изображенному на них человеку.

Как указывается в пресс-релизе компании, чтобы защитить себя от порномести, нужно заранее выслать свои снимки в адрес разработанной Meta платформы.

"Если кто-то обеспокоен тем, что их интимные изображения были опубликованы или могут быть размещены в социальных сетях, таких как Facebook или Instagram, они могут создать заявку на StopNCII.org, чтобы оперативно их обнаружить", - говорится на сайте компании.

Сообщается, что отправленное пользователем изображение никуда не загрузят и не будут передавать.

Как ранее писал сайт kp.ru, Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые обязаны до 1 января 2022 года открыть представительства в России. В соответствующий список попали 13 зарубежных IT-гигантов.