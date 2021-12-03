Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2021 1:47

"Ведомости": Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при покупке авиабилетов

Скорректированная позиция будет озвучена 7 декабря
Наталья СМИРНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
При покупке билетов на авиационный транспорт россиянам не нужно будет предъявлять QR-код

При покупке билетов на авиационный транспорт россиянам не нужно будет предъявлять QR-код

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтранс скорректировал свои планы по введению проверки QR-кодов при покупке билетов на самолет. В ведомстве решили, что проверять их будут только перед регистрацией на рейс, стало известно "Ведомостям".

По данным издания, детали введения системы QR-кодов обсуждались 1 декабря на заседании Минтранса с представителями авиаотрасли. По итогам встречи было решено, что проверять QR-коды при покупке билета не будут, но если после нее выяснится, что у пассажира нет сертификата о вакцинации, авиакомпания предупредит его о необходимости получить документ. Зарегистрировать на рейс пассажира без QR-кода будет невозможно, пишет газета.

Отмечается, что скорректированная позиция Минтранса будет озвучена 7 декабря.

Как ранее писал сайт kp.ru, ни в одной стране мира нет единого решения по вопросу выдачи QR-кодов людям, которые переболели коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на соответствующий вопрос.