"Ведомости": Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при покупке авиабилетов

При покупке билетов на авиационный транспорт россиянам не нужно будет предъявлять QR-код Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтранс скорректировал свои планы по введению проверки QR-кодов при покупке билетов на самолет. В ведомстве решили, что проверять их будут только перед регистрацией на рейс, стало известно "Ведомостям".

По данным издания, детали введения системы QR-кодов обсуждались 1 декабря на заседании Минтранса с представителями авиаотрасли. По итогам встречи было решено, что проверять QR-коды при покупке билета не будут, но если после нее выяснится, что у пассажира нет сертификата о вакцинации, авиакомпания предупредит его о необходимости получить документ. Зарегистрировать на рейс пассажира без QR-кода будет невозможно, пишет газета.

Отмечается, что скорректированная позиция Минтранса будет озвучена 7 декабря.

Как ранее писал сайт kp.ru, ни в одной стране мира нет единого решения по вопросу выдачи QR-кодов людям, которые переболели коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на соответствующий вопрос.