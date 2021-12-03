Президент Бразилии посетит Россию в 2022 году по приглашению Путина

Президент Бразилии Жаир Болсонару Фото: REUTERS

Президент Бразилии Жаир Болсонару готовится посетить Россию в 2022 году. О своем намерении глава страны рассказал в четверг, 2 декабря, в ходе своего еженедельного выступления, которое транслировалось в соцсетях.

Как заявил Жаир Болсонару, его визит состоится в первом квартале грядущего года. Россию бразильский лидер посетит по приглашению своего коллеги, президента Владимира Путина.

"Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято. Для меня это радость и большая честь. Это открывает окно возможностей для нашей страны", - сообщил Болсонару.

По предварительной информации, поездка намечена на февраль-март. С президентом Бразилии страну посетит его министерская делегации. Ее состав еще предстоит определить.

Как ранее писал сайт kp.ru, Президент Бразилии Жаир Болсонару стал объектом насмешек после своего выступления на церемонии запуска в стране сети 5G. В своей речи глава государства перепутал итальянскую Пизу и пиццу.