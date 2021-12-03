Что произошло в ночь на 3 декабря

Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о процессе одобрения вакцины "Спутник V" со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, этот вопрос пока не был решен исключительно из-за бюрократических препятствий.

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова Зухра Павлова назвала сильную усталость одним из главных симптомов заражения новым штаммом коронавируса, названным "омикрон". По ее словам, самостоятельно отличить этот симптом от обычного переутомления очень сложно.

Тверской суд Москвы продлил арест гражданскому супругу бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Артур Стеценко подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Он останется под стражей до 5 марта 2022 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев совместно с другими странами прорабатывает "пакет сдерживания" на случай нападения России. По его словам, эти вопросы обсуждались, в частности, на министерском заседании НАТО накануне.

Страны-участницы ОПЕК+ подтвердили приверженность текущей стратегии по наращиванию добычи нефти. Как сообщается в опубликованном по итогам переговоров документе, в январе 2022 года страны-экспортеры продолжат увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.

Известный блогер Илья Варламов был задержан в столице Либерии Монровии. Его доставили в отделение полиции из-за того, что владелец клуба игровых автоматов обвинил мужчину в съемке.

Минобороны России опубликовало секретные архивные документы о битве за Москву зимой 1941 года. В них рассказывается о специальной операции советских военных инженеров, которая помешала немцам окружить город.

Голливудский актер Алек Болдуин дал первое интервью после трагического инцидента на съемочной площадке. 21 октября 2021 года во время съемок вестерна "Раст" артист выстрелил из пистолета во время репетиции, из-за чего погибла оператор. Артист заявил, что не нажимал на спусковой крючок, а выстрел был сделан самопроизвольно.

В четверг, 2 декабря, Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз. Документ был подписан на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме.

Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил 800-й гол за свою спортивную карьеру. Юбилейный мяч в ворота он отправил в ходе матча 14-го тура чемпионата Англии по футболу против "Арсенала".

Корпорация Meta, владеющая соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp, запустила платформу по борьбе с распространением интимных фото в интернете. По задумке, она поможет пользователям защитить себя от порномести - явления, когда кто-то выкладывает чужие эротические снимки, чтобы сделать больно изображенному на них человеку.

Президент Бразилии Жаир Болсонару готовится посетить Россию в 2022 году. О своем намерении глава страны рассказал в четверг, 2 декабря, в ходе своего еженедельного выступления, которое транслировалось в соцсетях.

Минтранс скорректировал свои планы по введению проверки QR-кодов при покупке билетов на самолет. В ведомстве решили, что проверять их будут только перед регистрацией на рейс.