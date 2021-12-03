Вирусолог "Вектора" рассказал о вероятности заразиться двумя штаммами коронавируса одновременно

Вероятность заразиться двумя штаммами коронавируса существует, но она достаточно низкая Фото: REUTERS

Человек может заразиться двумя штаммами коронавируса одновременно, но такое случается редко, рассказал ТАСС Александр Семенов, глава екатеринбургского филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

"Вероятность заражения человека одновременно двумя штаммами коронавируса, конечно, существует, но это достаточно редкие события", - уточнил Семенов.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что оперативный штаб по противодействию пандемии вскоре объявит о новых ограничениях в связи со штаммом "омикрон". По словам Иванова, некоторые меры были сформулированы еще в пятницу, 26 ноября на заседании оперативного штаба под руководством Татьяны Голиковой.

Напомним, директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" можно при необходимости адаптировать под новый опасный штамм.