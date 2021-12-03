Путин ударил кулаком по столу на совещании об условиях труда шахтеров

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на доклад об условиях труда шахтеров, напомнив, что еще в 2010 году давал указания обеспечить безопасность горняков.

"Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году", - заявил российский лидер, ударив кулаком по столу.

Он также обратил внимание на то, что перед аварией на шахте "Листвяжная" фальсифицировались показания датчиков загазованности, зачитав отрывок из доклада следственных органов.

"Принимались систематические меры к сокрытию факта чрезмерной загазованности, фальсифицировались эти данные. Ведь кто-то это делал. Зачем? Чтобы побольше добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой? Трагический. Теперь все сидим и головы опустили", - обратился Путин к руководящему составу холдинга, в который входила шахта "Листвяжная".

Напомним, авария в шахте "Листвяжная" в Кузбассе 25 ноября 2021 года унесла жизнь 51 человека - 46 горняков и 5 горноспасателей. Количество пострадавших, по официальным данным, составило 99 человек. На 2 декабря в стационарах остаются 16 человек, 83 человека лечатся амбулаторно.

Руководство "Листвяжной" задержали после трагедии на шахте. Под стражу взяли 47-летнего директора, его 59-летнего заместителя и 36-летнего начальника участка.