Сенатор Клишас не исключил существенного усиления ответственности за нарушение норм безопасности на шахтах

Андрей Клишас Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В России планируют ужесточить ответственность за нарушение норм безопасности и условий труда на шахтах, рассказал РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Думаю, по итогам этой работы ответственность, в том числе для менеджмента и собственников промышленных предприятий, в частности, в горнорудной отрасли, будет существенно усилена", - уточнил Клишас.

Напомним, по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса президент России Владимир Путин поручил разработать предложения об ужесточении ответственности за несоблюдение техники безопасности на шахтах.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер эмоционально отреагировал на доклад об условиях труда шахтеров, напомнив, что еще в 2010 году давал указания обеспечить безопасность горняков. Глава государства даже ударил кулаком по столу. Этот момент попал на видео.