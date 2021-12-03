МКС уклонится от обломков американской ракеты 3 декабря 2021 года

МКС совершит маневр уклонения от обломков американской ракеты 3 декабря 2021 года Фото: REUTERS

Международная космическая станция (МКС) совершит маневр уклонения от обломков американской ракеты в пятницу, 3 декабря 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

- Предварительно 3 декабря с.г. в 10.58 мск планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН «Пегас» США (дата запуска. — 19.05.1994), — написал Рогозин у себя в Telegram.

Он уточнил, что обломок ракеты подлетит к МКС на 5,4 километра.

Напомним, 26 ноября 2021 года новый модуль «Причал» пристыковался к МКС. Это второй российский модуль, который пополнил состав станции в 2021 году. Это сферический герметичный отсек, в котором находятся система управления аппаратурой, радиотехнические средства, система обеспечения теплового режима, средства обеспечения газового состава, средства управления движением и навигации, транзитные магистрали дозаправки топливом и другие бортовые системы.