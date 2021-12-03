Ученые из ЮАР выяснили, что омикрон-штамм увеличивает в три раза риск повторного заражения коронавирусом

"Омикрон" поражает людей с иммунитетом к коронавирусу втрое чаще, чем "дельта" и "бета" Фото: REUTERS

Омикрон-штамм коронавируса продемонстрировал лучшую способность обходить иммунитет от прошлых заражений COVID-19, чем штаммы "дельта" и "бета". Соответствующие результаты исследования ученых из Южно-Африканской Республики приводит портал препринтов медицинских научных статей MedRxiv.

По итогам изучения множества случаев заражения различными штаммами коронавирусной инфекции исследователи выяснили, что "омикрон" в три раза чаще поражает переболевшим коронавирусом людей, чем "дельта" и "бета".

На основании этого африканские ученые пришли к выводу, что новый штамм получил способность "обходить иммунитет", поражая организм несмотря на присутствие выработанных антител. По их словам, это следует учитывать при выработке антиковидных мер.

Как ранее писал сайт kp.ru, в центре "Вектор" Роспотребнадзора заявили о необходимости немедленного и всесторонннего изучения нового штамма коронавируса "омикрон". По словам вирусологов, штамм вызывает опасения тем, что ряд характерных для него мутаций может способствовать уклонению вируса от иммунного ответа.