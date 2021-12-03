Обозреватель FAZ назвал согласие Германии на "Северный поток — 2" стратегической ошибкой

Обозреватель Николас Буссе опасается, что из-за "Северного потока - 2" Германия испортит отношения с партнерами Фото: REUTERS

Обозреватель Николас Буссе считает, что ФРГ совершило "стратегическую ошибку", дав согласие на строительство газопровода "Северный поток – 2". Соответствующее заявление он сделал в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Несомненные экономические выгоды, которые несет Германии этот проект, "огорчают ее партнеров", что, по мнению Буссе, и является главной "стратегической ошибкой".

"Американских сенаторов и других партнеров Германии не радует, что ФРГ получает дополнительные доходы за счет сотрудничества со страной, которая постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы", - аргументировал Буссе, назвав газопровод "политическим проектом".

Как писал сайт kp.ru, ранее новое правительство Германии призвало Конгресс Соединенных Штатов не вводить санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2". В документе, направленном кабинетом министров ФРГ Конгрессу США сказано, что санкции могут подорвать доверие к Вашингтону и нанести ущерб трансатлантическому единству.

Напомним, газопровод "Северный поток — 2" проложен через Балтийское море от побережья России до Германии. Он состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября 2021 года, несмотря на многочисленные санкции США и противодействие со стороны некоторых других западных стран.

16 ноября немецкое федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur объявило о приостановке процесса сертификации газопровода. Регулятор считает, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму. Оператор решил создать дочернюю компанию в Германии для немецкой части трубы, и регулятор продолжит процесс сертификации после ее создания.