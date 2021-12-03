Новогодние утренники в школах и детсадах Москвы пройдут без родителей

В Москве новогодние утренники в школах и детсадах пройдут без родителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-службе департамента образования и науки Москвы сообщили, что новогодние утренники в столичных школах и детских садах пройдут без родителей.

- Обеспечение безопасности детей в условиях распространения коронавирусной инфекции – одна из главных задач, которые стоят перед каждой школой. Поэтому утренники, спектакли, а также театрализованные постановки для учащихся и воспитанников дошкольных групп организуют без присутствия родителей, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также сообщается, что родителям предоставят видео с мероприятия или организуют прямую трансляцию.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России стало заметно меньше. По ее словам, это способствует вакцинация против коронавируса. По словам руководителя Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, а нерабочие дни в конце октября позволили в течение этих семи дней снизить контакты. Попова сообщила, что по итогам ноября снижение заболеваемости составило больше 20%, а количество положительных тестов на корнавирус снизилось на 30%.