Пентагон получил первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61-12

Национальное управление ядерной безопасности США ожидает начала полномасштабного производства модернизированной атомной бомбы в мае 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон получил от военно-промышленного комплекса первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61-12, состоящей на вооружении Соединенных Штатов уже полвека. Об этом сообщает Национальное управление ядерной безопасности государства.

Модернизация позволила продлить жизненный цикл боеприпаса и увеличить его точность. А вот мощность существенно снизили.

"Национальное управление ядерной безопасности ожидает начала полномасштабного производства в мае 2022 года с завершением выпуска в 2026 финансовом году", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Напомним, B61 стоит на вооружении американской армии с 1968 года. За это время она претерпела множество модификаций. B61-12 может применятся с бомбардировщиков и истребителей-бомбардировщиков, в частности, B2, F-15, F-16 и PA-200 "Торнадо".

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