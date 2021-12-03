Минцифры объявило о переоформлении сертификатов переболевшим коронавирусом сроком на год

Сертификаты теперь действуют год со дня выздоровления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сертификаты о перенесенном коронавирусе, загруженные в личные кабинеты пользователей Госуслуг переоформят сроком на один год. Об этом сообщает Минцифры России в своем телеграм-канале.

"Минцифры сообщает, что сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале Госуслуг, переоформляются со сроком действия на 1 год, согласно рекомендациям Минздрава России", - говорится в тексте поста.

Все сертификаты переоформят автоматически – никаких дополнительных действий со стороны пользователей для этого не требуется. Процедуру планируют завершить в течение нескольких дней.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России все новые сертификаты переболевших коронавирусной инфекцией уже оформляются сроком на год. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов уточнил, что полученные ранее сертификаты продлят до года со дня выздоровления.