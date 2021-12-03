Дед Мороз рассказал, чем занимается в свободное время

Дед Мороз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, что в свободное время любит рыбачить и собирать грибы.

- Люблю грибочки пособирать, ягодки, рыбку половить, потом отпускаю, правда, мне сам процесс интересен, — сообщил он.

Кроме того, Дед Морозит любит заниматься спортом, пишет РИА Новости.

Напомним, спрос на новогодние товары в 2021 году вырос на 70%. Об этом говорится в исследовании аналитиков сайта бесплатных объявлений «Авито». Наибольший рост спроса на сайте отмечается на новогодние товары с доставкой на дом. Так, елки стали заказывать в 6,4 раза чаще, а гирлянды – в 2,8 раза. Наиболее популярными новогодними товарами стали елки, игрушки и мишура, гирлянды, новогодние венки, снежинки и свечи, а также новогодняя скатерть и посуда. Также традиционно отмечается повышенный спрос на главный символ наступающего года. В 2022 году им будет тигр.