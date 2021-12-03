Минздрав планирует уточнить список противопоказаний к вакцинации от коронавируса до конца 2021 года

Список противопоказаний к вакцинации составляют на основе инструкций к вакцинам Фото: REUTERS

Минздрав России готовит уточненный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на свой источник, его планируют включить в обновленные рекомендации по вакцинации до конца 2021 года.

"В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения, - уточнил источник. - О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее".

В Минздраве отметили, что перечень противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции составляют в соответствии со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату.

Напомним, перечень заболеваний и состояний для медотвода, указанный в инструкциях к вакцинам, в настоящее время не слишком велик: рекомендуется временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях.

Также к противопоказаниям относят возраст младше 18 лет, однако после запуска "Спутника М" для подростков несовершеннолетие уже не станет препятствием для вакцинации.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину против коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М". Как отметили в Минздраве, вакцина для подростков в ходе исследований показала высокую безопасность и эффективность. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся поочередно с интервалом 21 день.