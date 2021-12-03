Детский сад под Ижевском не успели сдать в установленный срок

О проблеме рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов Фото: Гырдымова Гульназ

В селе Юськи Завьяловского района Удмуртии три группы детского сада размещены в здании местной школы и переуплотнены. Как сообщает Udm-info со ссылкой на председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, новый детский сад на 80 мест, который строится для решения этой проблемы, не успели сдать в срок.

«С вводом нового здания очередность здесь будет закрыта. Но это после. А пока здесь вызванные объективными и нет причинами выход из графика, проблемы с поставками и ежедневный контроль», - заявил Семенов.

По его словам, основной объем работ выполнен, - здание находится «под крышей и полностью готово к заведению теплового контура». Тем не менее, оставшиеся работы важны и требуют повышенного внимания. Со 2 декабря подрядчик увеличил количество рабочих на объекте.

«В 2021 году в республике должны построить 14 новых детских садов», - отмечает Udm-info.