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Здоровье3 декабря 2021 8:47

Ростовский врач призвал не расслабляться и тщательнее соблюдать антиковидные меры

Медик рассказал, будет ли в Ростовской области пятая волна коронавируса
Кристина Круговых
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Врач призвал тщательнее соблюдать антиковидные меры

Врач призвал тщательнее соблюдать антиковидные меры

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ждать ли пятую волну коронавируса, медики еще не говорят, но то, что ковид будет влиять на нашу жизнь еще какое-то время, изданию RostovGazeta рассказал главврач поликлиники № 14 Ростова Игорь Гайнутдинов.

- Придется стиснуть зубы и потерпеть ковидные ограничения. Расслабляться нельзя. Не следует собираться толпами, ходить без масок при скоплении людей. Нужно регулярно мыть руки и вакцинироваться, - говорит доктор. - А самое главное — при малейших признаках заболевания сдать ПЦР-тест, чтобы на ранней стадии выявить инфекцию и изолировать зараженного от других людей. Тем более, сейчас хорошо организовано тестирование.

Как отмечает врач, выявленный не так давно новый штамм под названием «омикрон», который напугал общественность, не повлияет на ход пандемии.

- Четких данных о том, что «омикрон» имеет более сложную структуру и отличается от предыдущих модификаций, пока еще нет. Наоборот, ученые считают, что вирус имеет более короткий инкубационный период, и это хорошо, - говорит главврач. - У пациентов отмечается высокая температура, гриппоподобные симптомы, и штамм не вызывает тяжелую пневмонию. Боязнь, что «омикрон» несет новую смертельную опасность — это научно необоснованные факты.