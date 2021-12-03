Депутат КПРФ Рашкин выписан из больницы после обострения глазной болезни на нервной почве

Валерий Рашкин Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Государственной думы России от КПРФ Валерий Рашкин выписал из больницы после обострения глазной болезни.

- Он уже не в больнице. Сегодня должен появиться в Госдуме, — цитирует свой источник в Думе РИА Новости.

Также собеседник агентства ответил отрицательно на вопрос о том, вызывали ли Рашкина на допрос.

Парламентарий был госпитализирован 30 ноября. Болезнь обострилась на нервной почве. Тогда же сообщалось, что депутата ждет операция.

Напомним, председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело за незаконную охоту на лося против Валерия Рашкина. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Санкции статьи предусматривают штраф в размере до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

До этого Госдума утвердила лишение Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.