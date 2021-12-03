Названа предварительная дата переговоров Путина и Байдена

Джо Байден и Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский лидер Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден могут провести переговоры 7 декабря 2021 года. Мероприятие состоится в онлайн-формате.

Предварительную дату переговоров глав государств сообщил источник газеты «Коммерсант». Собеседник издания уточнил, что эта дата окончательно не согласована.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что переговоры Путина и Байдена пройдут в ближайшем будущем. Госсекретарь США рассказал, что провел «откровенный» разговор с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по ряду вопросов на полях министерского заседания Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), уточнив, что стороны доложат об итогах этих переговоров главам государств.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду, что переговоры глав государств пройдут в ближайшее время. Как сообщил дипломат, дата диалога двух лидеров еще не согласована, поскольку есть трудности в состыковке их календарей. И Россия, и США заинтересованы в этих переговорах, поскольку отношения между ними переходят в фазу острого кризиса, отметил Рябков.