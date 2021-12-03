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Политика3 декабря 2021 9:26

В Кремле подтвердили встречу Путина с бывшим президентом Боснии и Герцеговины

Дмитрий Песков назвал встречу полезной и обстоятельной
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин встречался с бывшим президентом Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

- Действительно, президент Республики Сербской был у президента Путина, они встречались, это была очная встреча в Кремле. Весьма полезная и обстоятельная, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Песков уточнил, что Кремль не сообщил о встрече, так как 2 декабря информация о совещании по ситуации в Кузбассе было более приоритетным.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он допустил, что главы государств будут обсуждать украинский вопрос и напомнил о словах Эрдогана, который сообщил о готовности стать посредником в переговорах Москвы и Киева.