Песков назвал встречу Лаврова и Блинкена возможностью "доходчиво объяснить позиции"

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме - это хорошая возможность "доходчиво объяснить позиции друг друга", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 3 декабря 2021 года.

"Мы четко понимаем, что это была хорошая возможность обеим сторонам предельно понятно и доходчиво объяснить позиции друг друга, - уточнил Песков. - По многим вопросам позиции расходятся".

Как ранее писал сайт kp.ru, встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме длилась около 40 минут. Переговоры состоялись на полях министерского заседания Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В частности, Лавров заявил, что сотрудничество России и США много значит для глобальной стабильности.