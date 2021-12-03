Telegram-канал Володина возглавил рейтинг каналов российских политиков

АНО «Центр развития политического капитала» опубликовал рейтинг Telegram-каналов российских политиков, сообщает Лента.ру.

В тройку лидеров вошли каналы председателя Госдумы Вячеслава Володина, главы Чечни Рамзана Кадырова и директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой.

Также в ТОП-10 попали каналы руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Алексея Нечаева, его заместителя Сарданы Авксентьевой, депутатов Госдумы Михаила Делягина и Марии Бутиной, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и сопредседателя партии «Справедливая Россия – За Правду» Захара Прилепина.

«По совокупности оценок даже без последнего поста с почти 700 тысячами комментариев канал спикера Госдумы набрал наивысший балл в рейтинге. Володин задал в Telegram новый тренд, благодаря тому, что рискнул открыть комментарии. С точки зрения анализа политического процесса не так важно, что сейчас пришли возмущенные антипрививочники или противники QR-кодов. Важно, что пост Володина привел в Telegram более зрелую аудиторию, и она уже не уйдёт. Всем действующим политикам придётся с этим считаться», – сказал эксперт Центра развития политического капитала Артем Бассараба.

Ранее Центр содействия законотворчеству провел исследование, согласно результатам которого Россия заняла первое место в международном рейтинге открытости парламентов. Отмечалось, что на это повлияла открытость Госдумы, в том числе авторский Telegram Володина, собственная газета и парламентское телевидение «Дума-ТВ».