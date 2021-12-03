В России вырос спрос на растительное мясо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аналитики компании NielsenIQ рассказали, что за последние 12 месяцев в России на 4% вырос спрос на растительное мясо. За последние два года объем продаж продуктов на основе растительных белков в России увеличился в два раза.

Специалисты связывают возросший спрос с поддержкой принципов устойчивого развития, аллергией или требованиями диеты, а также представлениями о том, что аналоги могут быть полезнее для здоровья, сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что большая часть покупателей не отказываются от продуктов животного происхождения, а просто сокращают их потребление.

В июле 2021 года стало известно о британских учены, которые создали метод выращивания мяса на растительной основе. Специалисты предложили использовать целлюлозный каркас, за счет которого улучшается структура продукта, рассказывает ФАН.

Ранее россиянам рассказывали, как можно напечатать еду на 3D-принтере. Эксперты добавили, в развитых странах уже давно научились выращивать синтетические аналоги мяса из сои или генетически модифицированных дрожжей, передает телеканал "360".