Минздрав допустил, что людям с ослабленным иммунитетом придется чаще ревакцинироваться от коронавируса

Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко допустил, что людям с ослабленным иммунитетом придется чаще делать бустерную прививку от коронавирусной инфекции.

- Пациенты, получающие сегодня иммуносупрессивную терапию, по завершении ее (им) необходимо провести вакцинацию. Причем для пациентов, которые имеют иммуносупрессивные состояния, возможно, потребуется и более частое применение бустирования, — сказал он на полях международного форума «Мы вместе».

При этом российский министр уточнил, что медотвод от вакцинации смогут получить с аллергией и инфекциями. По словам Мурашко, соответствующий проект документа уже сформирован и обсуждается с экспертами.

Напомним, в России за минувшие сутки зарегистрировали 33 860 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Как сообщает Оперштаб, наибольшее число заболевших снова вывили в Москве, где ежесуточный прирост составил 3304. Следующем по количеству заразившихся идет Санкт-Петербург с показателем 2609. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 1813 инфицированных за сутки. За прошедшие сутки зафиксировали 1217 летальных исходов, а полностью выздоровели 36 514 человек.