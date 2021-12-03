Мурашко рассказал, кто получит медотвод от вакцинации в первую очередь

Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медицинские отводы от вакцинации будут опираться исключительно на инструкции к препаратам, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу, 3 декабря, на полях международного форума гражданского участия "Мы вместе".

"В первую очередь это аллергические реакции, которые отражены в инструкции, и непереносимость того или иного компонента препарата, острые инфекционные заболевания", - уточнил Мурашко.

Он подтвердил, что подготовлен обновленный документ о противопоказаниях к вакцинации. В настоящее время его обсуждают с экспертным сообществом

Как ранее писал сайт kp.ru, Минздрав России готовит уточненный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Его планируют включить в обновленные рекомендации по вакцинации до конца 2021 года.

Напомним, единый порядок выдачи и форма справок о наличии медицинских противопоказаний к прививке или факте перенесенного заболевания ввели в российской столице. Он начал действовать с четверга, 2 декабря 2021 года.