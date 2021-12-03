В Новой Москве выросли цены на квартиры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики агентства "Бон Тон" рассказали, что средняя цена квартиры в новостройках Новой Москвы к декабрю 2021-го достигла 10,3 миллиона рублей.

"Рост цен в Новой Москве и далее продолжится более интенсивными темпами, чем в старой, за счет низкой ценовой базы и роста спроса на доступное жилье комфорт-класса", - рассказали в компании изданию Lenta.ru.

Так, квадратный метр нового жилья подорожал на 3 процента и составил 206,8 тысячи рублей.

Девелоперы и эксперты также ожидают роста цен на жилье в России в преддверии Нового года. Они сообщают, что уже с начала декабря в стране ожидается подъем спроса на квартиры и дома, рассказывает телеканал "360".

Накануне стало известно, что кадастровая стоимость жилья в Москве вырастет на 21% в 2022 году. Среди объектов - более 342 тыс. земельных участков.

"Что касается коммерческих объектов, то они "подорожают" в кадастровом выражении на 4-8% при росте рыночных показателей в пределах 8-11%", - цитирует главу департамента городского имущества Москвы Максима Гамана РИАМО.