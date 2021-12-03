План «Перехват» объявлен в Москве после стрельбы в центре города

В Москве объявлен план "Перехват" после стрельбы в центре города Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве объявлен план «Перехват» после стрельбы в центре города, в результате которой был ранен один человек.

- После стрельбы в центре города объявлен план «Перехват», разыскивают автомобиль Cadillac Escalade, — цитирует свой источник в правоохранительных органах РИА Новости.

По информации источника ТАСС, инцидент произошел на 2-й Брестской улице, где между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них открыл стрельбу по оппоненту и затем скрылся на автомобиле Cadillac Escalade. Один человек получил ранения.

По последним данным, полиция задержала стрелявшего.

Напомним, 26 ноября в Москве произошла погоня со стрельбой. По информации kp.ru, гаишники пытались остановить на кольцевой подозрительную машину, водитель которой устроил «шашечки». Но автолюбитель после сигнала остановиться только прибавил скорость. Несколько экипажей кинулись в погоню. Сотрудникам полиции пришлось открыть стрельбу по колесам. Лишь когда из-за пробитого колеса BMW потеряло скорость, сидевший за рулем мужчина бросил машину на обочине дороги и пытался убежать, но вскоре был задержан.