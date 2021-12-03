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Политика3 декабря 2021 10:34

Путин обсудил проблему подростковой преступности с членами Совбеза России

Доклад на эту тему представил глава МВД РФ Владимир Колокольцев
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, посвященное проблеме подростковой преступности.

"Мы часто говорим и обращаемся к очень важной и чувствительной теме подростковой преступности", - констатировал российский лидер.

Глава государства предложил министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву зачитать доклад по вопросам защиты несовершеннолетних от преступлений и деятельности по предотвращению их вовлечения в криминал.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости ввести на общедоступных федеральных каналах ограничения на демонстрацию сцен "насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь".

По его словам, связь между такой информацией и агрессией уже доказана давно, а также влияние на преступность среди молодежи и их интеллектуальное развитие несовершеннолетних.