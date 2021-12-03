МИД Белоруссии назвал незаконными санкции США, Канады и Британии против белорусских должностных лиц и компаний

В Белоруссии назвали незаконными санкции со стороны США, Великобритании и Канады. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Белоруссии считают незаконными новые санкции США, Канады и Великобритании, принятые в отношении ряда белорусских компаний и должностных лиц. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу 3 декабря на сайте белорусского МИД.

«Новые незаконные санкции США, Канады и Великобритании в отношении белорусских должностных лиц и компаний от 2 декабря 2021 года наглядно демонстрируют, до каких пределов цинизма и двуличия могут дойти воинствующие демократизаторы в своих тщетных усилиях поставить на колени неугодные им страны и народы», - говорится в заявлении.

В МИД Белоруссии назвали причины, побудившие к принятию очередного пакета санкций, «псевдоаргументами».

«Наспех состряпанные апологетами санкционной политики псевдоаргументы о «подрыве мира и безопасности в Европе» – и тем более об «эксплуатации уязвимых мигрантов» – абсолютно несостоятельны», - заявили в МИД.

В заявлении отмечается, что в подрыве безопасности и миграционном кризисе виноваты западные государства, разрушившие мир и уклад жизни в странах – источниках миграции.

«Основной поток беженцев и мигрантов идет в Европу отнюдь не через Беларусь. И наши западные партнеры это прекрасно знают, но предпочитают не слушать и не слышать никаких аргументов», - сказано в заявлении.

В МИД напомнили, что страна готова предпринять адекватные меры в ответ на недружественные антибелорусские шаги, но также готова в любой момент вернуться к равноправному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству с Западом.

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций Минфина США коснулся 20 белорусских должностных лиц и 12 предприятий. Санкции введены также ЕС и Великобританией. Поводом к введению санкций стала ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и стран ЕС.

Авиакомпания «Белавиа», вошедшая в санкционный список ЕС, заявила, что это практически не отразится на зимнем графике полетов.