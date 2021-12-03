ДНР направила Украине предложения по стабилизации ситуации

Донбасс призывает Украину прекратить стрельбу и сесть за стол переговоров Фото: REUTERS

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) направила в Киев новые предложения по урегулированию ситуации и прекращению огня, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова в эфире Первого канала.

"Наша основная цель - вернуть Украину в рамки переговоров, в рамки мирного дипломатического урегулирования процесса, - рассказала Никонорова. - Вчера нами были направлены соответствующие предложения".

По ее словам, предложенный вариант позволит стабилизировать ситуацию и прекратить обстрелы.

Никонорова выразила надежду, что предложение ДНР на этот раз будет услышано, так как приближаются новогодние праздники, а "украинская сторона очень часто любит пиариться на некоторых своих мирных победах".

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не является участницей конфликта на Донбассе. Официальный представитель Кремля уточнил, что для решения конфликта необходимо, чтобы "украинцы договаривались с украинцами", так как это конфликт не внешний, а внутренний.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава ДНР Денис Пушилин не исключил обращения за помощью к Москве в случае начала полномасштабных военных действий в Донбассе, отметив, что принятие подобных решений зависит от дальнейшего развития ситуации.