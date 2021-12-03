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Здоровье3 декабря 2021 11:26

Пасечник рассказал о договоренности с Россией о признании выданных в ЛНР QR-кодов

Документ осталось только оформить официально
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Леонид Пасечник / Фото: сайт главы ЛНР

Леонид Пасечник / Фото: сайт главы ЛНР

Самопровозглашенная Луганская народная Республика (ЛНР) договорилась с Россией о признании выданных в ЛНР сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью ТАСС.

По его словам, в республике уже работает системы выдачи QR-кодов вакцинированным гражданам.

"У нас есть предварительная договоренность, что эти QR-коды будут приниматься в Российской Федерации, - уточнил Пасечник. - Теперь дело за официальным оформлением этой договоренности".

Как ранее писал "КП-Донецк", в лечебных учреждениях ЛНР, где проходит вакцинация против коронавируса, привитым жителям начали выдавать QR-коды. Об этом сообщила исполняющая обязанности главного врача Луганской городской поликлиники №12 Елена Братищенко.

Напомним, в конце ноября в ЛНР стартовал второй этап вакцинации. Она производится препаратом "Спутник Лайт". Его доставили гуманитарным конвоем МЧС России.