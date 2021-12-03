Белоруссия в ближайшие дни введет ответные экономических санкции против Запада

Белоруссия готовится ввести ответные санкции против западных стран. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пакет ответных экономических санкций против Запада в ближайшее время примут белорусские власти. Об этом в пятницу 3 декабря заявил премьер-министр Роман Головченко после совещания у Лукашенко.

«Мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны», - цитирует Романа Головченко БЕЛТА.

По словам главы белорусского правительства, страна несколько раз откладывала принятие жестких мер в ответ на санкции, рассчитывая на благоразумие запада.

«Оно не было проявлено, поэтому мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны», - сказал Головченко.

Премьер-министр отметил, что белорусский санкционный список будет достаточно большим, и экономические меры, которые примет Белоруссия, не будут формальными, но будут соответствовать тому давлению, которому подверглась страна.

Головченко также раскритиковал Запад за непрофессиональное, по его мнению, введение санкций в отношении Белоруссии.

«Раньше говорили, что санкции накладываются на предприятия, которые контролируются «режимом». И даже прописывали критерии: там, где государство имеет 50% и больше. Но ведь в этом пакете уже есть предприятия, в которых государство имеет гораздо меньшую долю. Какое же это следование критериям? Где профессионализм? Вы даже санкции не можете правильно ввести», - сказал он.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что санкции США, Великобритании и Канады в отношении этой страны незаконны.