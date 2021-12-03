Ангела Меркель сложит полномочия канцлера Германии 8 декабря 2021 года. Это произойдет после избрания Олафа Шольца новым канцлером. Об этом сообщили в кабинете министров ФРГ.

- Это канцлерство окончится, насколько это видится сегодня, с избранием нового канцлера Олафа Шольца, которое назначено на среду. Тогда оно закончится. Тогда в Германии появится канцлер, никакого другого канцлера, теневого канцлера (не будет), — сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

Он напомнил об обещании Меркель уйти из политики и отказаться от участия в различных мероприятиях в течение нескольких месяцев.

2 декабря в честь Ангелы Меркель была проведена торжественная церемония под названием «Вечерняя заря». Это высшая степень почета, которую Бундесвер может оказать гражданскому лицу. Например, так же провожали на заслуженный отдых Гельмута Коля — политического «крестного отца» Меркель и рекордсмена по продолжительности работы в должности канцлера. Меркель не хватит до него всего нескольких недель. Немецкие журналисты отмечали, что Ангела Меркель была явно тронута своими проводами, но сохранила самообладание и сумела сдержать слезы.