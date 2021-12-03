Жертвами фишинговых атак в 2021 году стали 45% россиян Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики компании Avast заявили, что в 2021 году 45% россиян стали жертвами фишинговых атак.

Среди самых популярных мошеннических атак остаются звонки(72%), письма(60%) и SMS-фишинг(52%). Отмечается, что 49% граждан обратились в полицию, 38% пострадавших сообщили в компанию, за которую выдавали себя злоумышленники, а 17% рассказали о случившемся коллегам, передает "Газета.ru"

При этом специалисты Сбербанка отметили уменьшение количества вирусных компьютерных атак на физических лиц и фиксирует падение числа фишинговых сайтов.

"Мы за более чем полтора года выявили 16 тысяч таких сайтов в нашей стране. Это огромная цифра, конечно. Сейчас, в апреле-мае, мы зафиксировали некоторое уменьшение их числа, но все равно около 100 фишинговых сайтов в неделю мы выявляем", - цитирует зампреда правления кредитной организации Станислава Кузнецова ФАН.

Ранее в Обществе защиты интернета рассказали, как защититься от мошеннических писем по электронной почте. По словам экспертов, обязательно нужно обратить внимание на ссылку, по которой предлагают перейти, рассказывает RT.