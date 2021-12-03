Сенатор Косачев: Россия сделает все возможное, чтобы предотвратить военный сценарий Киева в Донбассе

Константин Косачев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия предпримет все возможные меры, чтобы предотвратить реализацию Киевом военного сценария конфликта в Донбассе, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, имеется информация о готовящихся Украиной провокациях, которые могут привести к обострению конфликта.

"У нас есть информация, что провокации могут быть инициированы. Военное обострение может быть инициировано Киевом под прикрытием западной стороны. Эта ситуация вполне прогнозируема, мы к ней готовы", - подчеркнул сенатор.

Он уточнил, что у России нет никаких планов нападения на Украину, но страна вправе предпринимать меры для обеспечения своей безопасности.

Как ранее писал сайт kp.ru, самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) направила в Киев новые предложения по урегулированию ситуации и прекращению огня.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин не исключил обращения за помощью к Москве в случае начала полномасштабных военных действий в Донбассе, отметив, что принятие подобных решений зависит от дальнейшего развития ситуации.