Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил награды работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

1 декабря, в большом зале Правительства Алтайского края состоялась торжественная церемония вручения государственных и краевых наград, посвященная Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Награды вручил губернатор Виктор Томенко. Глава региона поздравил тружеников АПК с профессиональным праздником и поблагодарил их за самоотверженный труд. А также напомнил о сложностях, с которыми сталкивались аграрии в текущем году, и подвел главные итоги сельскохозяйственного года.

«Никогда достижения крестьян не бывают легкими. Таким был и нынешний 2021 год. Засушливая погода заставила нас поволноваться, но современные технологии, дожди и, самое главное, профессионализм селян позволили справиться с трудностями, - пояснил Виктор Томенко. - Назову лишь несколько цифр. Сбор зерновых, зернобобовых культур достиг почти 6 миллионов тонн - 5 миллионов 900 тысяч тонн. Это плюс 1 миллион 700 тысяч тонн к уровню прошлого года. По урожайности зерновых и зернобобовых за последние 20 лет у нас рекордные показатели. Мы сохранили за собой первенство по производству гречихи - 670 тысяч тонн, масличных культур - 1 миллион 700 тысяч тонн. Постепенно восстанавливается животноводство после засухи прошлого года. В отрасль поступает все больше инвестиций. С начала 2021 года в крае построено, реконструировано и модернизировано более 120 объектов».

Губернатор также отметил, что результаты работы селян позволили обеспечить загрузку мощностей пищевой, перерабатывающей промышленности. Сегодня регион не только в полной мере обеспечивает себя производимой продукцией, но и 2/3 выпускаемого объема направляет в другие регионы страны. «Благодаря вашей работе мы продвигаем имя Алтайского края. Гордимся этими результатами», - подчеркнул губернатор.

Всего получили награды 38 человек.