Глава МВД Австрии стал кандидатом на пост канцлера страны

Карл Нехаммер Фото: REUTERS

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что президиум правящей Австрийской народной партии избрал его новым председателей, а он стал кандидатом на пост канцлера страны.

- Я могу вам сообщить, что президиум партии сегодня единогласно назначил меня управляющим председателем партии, и я стал кандидатом на пост канцлера для консультаций с федеральным президентом. Для меня это большая честь, — сообщил Нехаммер на пресс-конференции.

Он сообщил, что министерство иностранных дел страны снова возглавит Александер Шалленберг, бывший канцлер Австрии. Нехаммер назвал, Шалленберга выдающимся руководителем австрийского внешнеполитического ведомства. Также ожидаются перестановки в МВД, минфине и минобрнауки.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутаты нижней палаты австрийского парламента единогласно проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности бывшего канцлера страны Себастьяна Курца в связи с расследованием коррупционных обвинений. Бывшего главу правительства подозревают в даче взяток, использовании служебного положения и подкупе австрийских СМИ для размещения положительных отзывов о нем лично и возглавляемой им АНП. В начале октября в результате высказанных в его адрес обвинений, Курц добровольно покинул пост канцлера. Все обвинения, выдвинутые в его адрес, он категорически отвергает.