Минобороны Украины сообщило о начале строительства двух военно-морских баз в Азовском и Черном морях

На Украине сообщили о начале строительства двух военно-морских баз в Азовском и Черном морях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил о начале строительства двух военно-морских баз в Азовском и Черном морях.

- Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске (Запорожская область) и Очакове (Николаевская область) и другим контрактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством, — сказал руководитель украинского военного ведомства во время выступления в Верховной раде.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев может рассчитывать только на поддержку Североатлантического альянса, однако не на «гарантии безопасности и коллективную оборону», которыми пользуются члены блока. Он отметил,

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США со всех сторон обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию вокруг российских границ. Как отметил Лавров, все это не мешает Вашингтону постоянно обвинять Россию в проведении военных учений на своей собственной территории. Глава МИД РФ также отметил, что США внедряют конфронтационные схемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где ранее были объединительные и конструктивные настроения.