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Наука3 декабря 2021 12:27

Рогозин призвал Белоруссию набрать девушек-космонавтов

Первый белорусский космонавт отправится в полет в 2023-2024 годах, это может быть девушка
Мария ПАВЛОВА
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На МКС может отправиться девушка-космонавт из Белоруссии.

На МКС может отправиться девушка-космонавт из Белоруссии.

Фото: REUTERS

В Роскосмосе выразили желание, чтобы Белоруссия набрала для подготовки к полету в космос девушек-космонавтов. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу 3 декабря на деловом форуме ЕАЭС «Космическая интеграция».

По словам Рогозина, это было лично его предложение к белорусским партнерам.

«Я попросил белорусскую сторону подобрать девушку, чтобы был баланс в нашем отряде космонавтов», - сказал Рогозин.

Предполагается, что белорусский космонавт отправится на орбиту в 2023-2024 годах. Центр подготовки космонавтов им.Ю.А.Гагарина планирует ознакомиться с кандидатами уже в первом квартале 2022 года.

Предложение включить в состав экипажа МКС космонавта из Белоруссии поддержал Владимир Путин.

В составе экипажа МКС уже были российские космонавты белорусского происхождения, как ранее сообщалось на kp.ru. Это, в частности, Олег Новицкий и Олег Артемьев.