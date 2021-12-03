Марина Дюжева о Нине Ургант: "Она ко всему относилась с присущим ей талантом, добросовестностью и теплотой"

Марина Дюжева рассказала, что Нина Ургант прожила яркую и насыщенную жизнь Фото: Евгения ГУСЕВА

Российская и советская актриса Марина Дюжева принесла свои соболезнования семье и друзьям Нины Ургант и вспомнила первую встречу на съемках картины "Девушка и гранд" в начале 80-х годов.

"Она ко всему относилась с присущим ей талантом, добросовестностью и теплотой. Я совсем тогда была еще молодой актрисой… С уважением ко всем и ко мне в частности и ко всем сотрудникам», — вспоминает она в беседе с "Пятым каналом".

Дюжева отметила, что звезда фильма "Белорусский вокзал" прожила яркую и насыщенную жизнь. По ее мнению, Нина Николаевна воспитала чудесных сына и внука, что является "огромным человеческим подвигом".

Напомним, в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни умерла актриса Нина Ургант. Трагическое известие подтвердили в Александринском театре, где Нина Ургант служила много лет.