В Германии выбрали слово года

В Германии словом года назвали "волнорез" - так обозначают в этой стране все меры противодействия распространению ковида. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Слово года выбрало общество немецкого языка GfdS. По его версии, в 2021 году самым значимым и наиболее часто употребляющимся словом стало Wellenbrecher. В буквальном переводе это означает «волнорез», но ни к морю, ни к волнам то, что Wellenbrecher стало словом года, отношения не имеет. В немецком языке так называют меры, принимаемые для борьбы с распространением коронавируса.

В 2020 году по версии GfdS словами года были «пандемия» и «локдаун», говорится в пресс-релизе общества.

Как ранее сообщалось на kp.ru, толковый словарь Merriam-Webster назвал «вакцину» словом года-2021. Оксфордский словарь английского языка принял почти такое же решение- он назвал словом года vax (краткая форма слова «вакцина»), а также производные от него. А вот Кембриджский словарь отличился оригинальностью и назвал словом года-2021 «настойчивость».